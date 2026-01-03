2026 год станет годом не столько завершения, сколько постепенного затухания войны - Портников

Виталий Портников / © facebook/Виталий Портников

Реклама

2026 год станет этапом постепенного «затухания» войны, а полноценное мирное соглашение еще не будет достигнуто.

Об этом рассказал украинский журналист и публицист Виталий Портников Эспрессо.

«Уровень хаоса, в котором сегодня находится мир, делает любые попытки составить реалистичный политический календарь крайне проблематичными», — отметил Портников.

Реклама

В то же время он выразил уверенность, что России не удастся достичь стратегического перелома. «Соединенные Штаты, несмотря на персональные симпатии Дональда Трампа к российскому президенту, будут вынуждены сохранять давление на Москву. Европейские страны, несмотря на усталость от войны, продолжат искать новые ресурсы для поддержки Украины. Украина же, несмотря на искреннее стремление выйти из конфликта, будет вынуждена и дальше бороться за выживание в крайне сложных условиях».

Портников добавил, что будут продолжаться и декларативные дипломатические инициативы, и непубличные контакты: «По мере истощения обеих сторон все острее будет становиться потребность в паузе и снижении интенсивности боевых действий без официального оформления таких шагов».

«Прекращение огня даже в локальных формах будет происходить не столько благодаря договоренностям, сколько по практической необходимости. Если события будут развиваться по такому затухающему сценарию, снижение интенсивности войны может продолжаться и в 2027 году. В таком случае постепенно сформируются условия для подписания полноценного мирного соглашения или еще до завершения президентских полномочий Дональда Трампа, или с участием уже нового президента США в 2029 году», — прогнозирует он.

Напомним, ранее мы писали о том, что издание The Times объясняло, почему 1418-й день войны, именно столько длилась немецко-советская война, станет приговором для российского диктатора Владимира Путина.