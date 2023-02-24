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24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый – Зеленский

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
245
Время на прочтение
1 мин
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24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый – Зеленский

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что год назад началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Об этом говорится в сообщении главы государства в социальных сетях.

"Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!", — говорится в сообщении. .

Напомним, что ранее Зеленский заверил, что "даже в таких условиях" есть потенциал по производству и поставке боеприпасов и оружия.

Также глава украинского государства рассказал об опасностях и ситуации во всех направлениях фронта.

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Дата публикации
Просмотры
245
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