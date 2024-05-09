27 нардепов Порошенко в войну заработали почти в 2,5 раза больше, чем 235 "Слуг народа", — декларации

Совокупный доход народных депутатов, декларации которых находятся в открытом доступе за 2022-2023 гг., составил более 7 млрд грн.

42% этой суммы составляют доходы нардепов «Европейской Солидарности» Порошенко, — говорится в исследовании R&D центра YouControl.

Так, согласно исследованию, 42% от 7 млрд грн заработали нардепы «Европейской Солидарности» Петра Порошенко, 18% – «Слуги народа», 12% – «Партии «За будущее», 6% – «Доверие», 5% – доходы. внефракционных нардепов. Доходы других политсил составляют чуть больше 10% от общей суммы”, — говорится в сообщении.

Таким образом, доходы оппозиционных нардепов от "Европейской Солидарности" в 2,33 раза больше, чем доходы провластной фракции "Слуга народа". Общий доход депутатов "Европейской Солидарности" за 2022-2023 гг. составляет чуть больше 3 млрд грн.

Наибольшие доходы, кроме Порошенко, в его фракции отметили Андрей Лопушанский (17 млн грн), Виктория Сюмар (более 13 млн грн) и Нина Южанина, сумма доходов которой выросла более чем в 8 раз и составила 5,4 млн грн против 640 тыс. грн. грн в 2022 году.