30-дневное прекращение огня в Украине: готова ли Россия к миру

Украина согласилась принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон и при одновременном выполнении от России.

Согласившись с предложением от Америки, Украина сделала важный шаг на пути к завершению войны и установлению крепкого мира.

Однако готова ли прекратить огонь российская сторона, как надеется президент США Дональд Трамп, разбирался ТСН.ua.

Шаг на опережение

Война не перейдет в стадию замороженного конфликта из-за договоренностей о 30-дневном прекращении огня на линии фронта. Глава МИД Украины Андрей Сибига после встречи в Джидде назвал это шагом на опережение, который показывает готовность Украины к продвижению на пути к справедливому завершению войны, в частности, она не является препятствием к миру, а ее партнером.

В частности, такое решение "демонстрирует, кто действительно заинтересован в мире".

Министр отметил, что все подразделения Сил Обороны Украины продолжают выполнять боевые задания. Временное прекращение огня заработает только при принятии и одновременном выполнении Россией.

Также он добавил, что в дальнейшем США будут вести переговоры с РФ, готовы ли они к окончанию боевых действий.

Зеленский рассказал детали о режиме тишины

Президент Украины Владимир Зеленский подтверждая готовность к 30-дневному прекращению огня по всей линии фронта, отметил, что "если русские согласятся — в тот момент тишина заработает".

Глава государства уточнил, что инициатором такого формата перемирия была американская сторона.

Кроме того, президент заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины будет обсуждаться более подробно только при соблюдении режима тишины на фронте.

Он убежден, что этот период должен использоваться для того, чтобы согласовать с союзниками конкретные шаги и форматы будущих гарантий безопасности для Украины после войны.

Украинские военные не поддерживают идею временного перемирия

Представитель Оборонного комитета Верховной Рады Александр Федиенко сообщил, что ВСУ выступают за прекращение ракетных и морских ударов, но против перемирия на линии фронта.

Как отмечают военные, прекращать бои на передовой нельзя, ведь это даст "передышку российскому агрессору", а затем атаки начнутся снова.

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Федиенко подчеркнул, что окупантов нужно постоянно держать в напряжении, пока в переговорном процессе не будут достигнуты четкие гарантии безопасности Украины.

Позиция Кремля

Издание Reuters отмечает, что Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине. Как пишет западное СМИ, Россия сейчас находится в сильной позиции, потому что она наступает.

В издании отметили, что Москва рассматривает предложение перемирия как ловушку.

В то же время, украинский журналист Виталий Портников предположил, что Путин может считать, что если он не найдет какого-либо компромисса с президентом США Дональдом Трампом, ситуация в войне будет развиваться не в пользу РФ.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не следует " забегать вперед " с вопросом о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии в Украине.

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские радикальные группировки и часть чиновников высказались категорически против прекращения огня.

Российские блоггеры пишут в стиле стандартной кремлевской пропаганды, что якобы США и Украина "откажутся" от мира "при первой же возможности", а война в Украине "экзистенциальна для России". Также они говорят, что прекращение огня будет "чистой изменой и саботажем".

Также депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие, потому что пауза в боевых действиях позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться.

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А глава Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что любые договоренности о прекращении огня в Украине должны быть достигнуты на российских, а "не на американских" условиях.

Российский министр Сергей Лавров добавил, что интересы России и США никогда не будут идентичными, "они не могут совпадать даже на 50%".

Эксперты ISW подчеркивают, что российские государственные СМИ, вероятно, пытаются показать реакцию России как умеренную для внутренней аудитории, пока официальные лица Кремля не сделают публичных заявлений и не создадут основания для более широкого освещения этого предложения в российских средствах массовой информации.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ не исключает контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней.

Скрытая угроза

Издание CNN предупреждает, что характер этого перемирия может определить дальнейший ход войны и будущее Украины.

Путин, вероятно, согласится на определенную форму мира в войне против Украины, чтобы сохранить видимость сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом.

Там отмечают, что перемирие может быть "отложено", чтобы РФ имела возможность сначала достичь военных целей, особенно в Курской области.

CNN отмечает, что временное прекращение огня выглядит положительным шагом, однако оно является "самой сложной и убыточной идеей" этого десятилетнего конфликта.

Журналисты подчеркивают, что полное прекращение огня на всей линии фронта на месяц почти невозможно без провокаций или случайных столкновений.

В издании отмечают, если перемирие сорвется – скорее всего, из-за действий России – Трамп может обвинить в этом Украину, что приведет к очередной заморозке военной помощи Киеву, а РФ начнет новое интенсивное наступление.

Если Россия не прекратит огонь

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отказ России от перемирия скажет многое о ее целях и настроенности.

Он также сообщил, что на последней встрече с россиянами американская сторона спросила у них, хотят ли те завершить войну или продолжать ее до достижения каких-либо целей. По словам Рубио, россияне выразили "готовность" к завершению войны.

Также чиновник рассказал, что контроль за соблюдением перемирия будет вестись благодаря большому количеству средств наблюдения, в частности, коммерческим спутникам.

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что соглашение с Россией о прекращении огня в Украине на 75% зависит от Путина.

Если РФ не согласится на перемирие, Трамп должен будет вооружать Украину, рассказал журналист Виталий Портников.

Портников отметил, что российский диктатор может пойти на перемирие, если будет чувствовать, что в дальнейшем его переговорные позиции будут ставить только хуже.

"Но Путин не стратег, он тактик и не умеет думать намного вперед", – заявил журналист.

В издании CNN считают, что режим прекращения огня в Украине станет ключевым испытанием для отношений Дональда Трампа и Владимира Путина. Если РФ не согласится, это может изменить риторику Трампа.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что американская делегация направляется в Россию, и заявил, что имеет положительные сигналы о предстоящем прекращении огня. Он отметил, что теперь перемирие зависит от РФ.

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