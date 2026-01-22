"30 или 40 солдат ничего не защитят": Зеленский упрекнул Европу в отношении Гренландии и предложил помощь

Президент Украины Владимир Зеленский / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу за то, как она заботится о собственной обороне. В частности — за отправку всего лишь 30-40 военных в Гренландию. В то же время глава государства предложил помощь Украины для противодействия российским боевым кораблям.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января.

Зеленский — об обороне Европы

Украинский лидер критически высказался о европейской обороне, подчеркнув, что Европа должна знать как себя защитить.

«Кто-то начал действовать, инвестировать деньги в производство оружия, строить партнерства, привлекать общественную поддержку на увеличение оборонных расходов. Но давайте помнить — пока Америка не нажала на Европу, чтобы она тратила больше на оборону, большинство стран даже не пытались достичь 5% ВВП. Это минимум, который нужен, чтобы обеспечить безопасность. Европа должна знать как себя защитить», — высказался Зеленский.

«30 или 40 солдат ничего не защитят»

Он также отметил, что 30 или 40 отправленных в Гренландию солдат не смогут ничего защитить от России или Китая.

«И если вы посылаете 30 или 40 солдат в Гренландию, для чего это? Какой месседж это посылает? Какой это месседж Путину, Китаю и даже важнее — какой месседж это посылает Дании? Это самое важное — вашему близкому союзнику. Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы, либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать серьезно. Потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят», — заявил президент Украины.

Помощь Украины относительно кораблей РФ возле Гренландии

Он также намекнул на готовность Украины помочь.

«Мы знаем, что делать: если российские боевые корабли ходят свободно вокруг Гренландии, Украина может помочь. У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни одного из этих кораблей не останется. Они могут утонуть возле Гренландии точно так же, как тонут возле Крыма. Нет проблем. У нас есть инструменты и есть люди. Для нас море — это не первая линия обороны и мы можем действовать, и мы знаем как там драться. Если бы нас попросили, и если бы Украина была в НАТО«, — пояснил Зеленский.

Он добавил, что если бы Украина была членом Альянса, вопрос с российскими судами был бы решен.

Что известно об угрозе для Гренландии и действиях Европы?

Напомним, 19 января президент США Дональд Трамп раскритиковал Данию за 20-летнее игнорирование призывов НАТО по устранению российской угрозы из Гренландии. Президент США заявил, что поскольку Копенгаген не справился с защитой стратегического острова, теперь эту задачу выполнят Соединенные Штаты.

На выступлении в Давосе накануне Трамп заявил, что только Штаты способны гарантировать безопасность Гренландии из-за ее стратегического расположения между Америкой, Россией и Китаем. Он подчеркнул, что остров богат редкоземельными элементами, а его защита является вопросом национальной безопасности, поскольку Гренландия фактически является частью Северной Америки и «нашей территорией».

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал позицию Трампа о необходимости усиленной защиты Арктики от экспансии России и Китая.

На фоне заявлений Трампа о намерении США получить контроль над Гренландией, в середине января группа европейских стран (Франция, Германия, Великобритания и другие) отправила на остров символические военные контингенты, общее количество которых достигало всего несколько десятков человек. Дания и Гренландия назвали это шагом к усилению безопасности, тогда как в Белом доме заявили, что такая «помощь» не изменит планов Трампа.