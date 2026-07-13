$30 млрд неиспользованного потенциала: Буданов раскрыл преимущества украинского оружия

Встреча Буданова с Кубилюсом: обсудили $30 млрд потенциала ОПК и кредиты ЕС

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Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет колоссальные резервы для наращивания производства оружия, которые на сегодняшний день оцениваются в 30 миллиардов долларов США.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов по итогам встречи с европейским комиссаром по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом.

Сочетание европейских денег и украинского опыта

«Неиспользованный потенциал украинской оборонной промышленности сегодня оценивается в 30 млрд. долларов США. Мы рассчитываем на европейские инвестиции», — сказал Буданов.

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Он подчеркнул, что украинское оружие уже доказало свою эффективность на поле боя. Кроме того, оно дешевле мировых аналогов.

«Поэтому сочетание европейских ресурсов, технологий и украинского боевого опыта напрямую повлияет на развитие оборонного потенциала всего ЕС», — убежден глава ОП.

Кредиты на €90 миллиардов и первоочередные нужды Украины

Во время встречи Кирилл Буданов поблагодарил еврокомиссара за последовательную поддержку Украины и утверждение масштабной программы Ukraine Support Loan в объеме до 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

В то же время, он отметил, что критически важным для Украины остается разблокирование 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, которые должны пойти на закупки нового вооружения.

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В настоящее время ключевыми приоритетами для Сил обороны Украины являются:

Стабильная поставка артиллерийских боеприпасов;

Усиление систем противовоздушной обороны;

Дальнобойные ракеты;

Массовое производство и поставка дронов разных типов.

Отдельно стороны обсудили стратегическую важность создания единой европейской антибаллистической системы. Буданов напомнит, что сегодня в Париже на заседании Антибалистической коалиции Владимир Зеленский представил партнерам инициативу и предложения Украины.

Путь в ЕС

Также Буданов выразил надежду на содействие Андрюса Кубилюса в скорейшем открытии всех переговорных кластеров по членству Украины в ЕС. Он подчеркнул, что членство Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности.

«Украина готова и дальше делиться уникальным опытом и технологическими ноу-хау для безопасности общего европейского дома», — подытожил глава ОП.

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Ранее президент Зеленский сказал, сколько ракет до Patriot нужно Украине, чтобы пережить зиму.

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