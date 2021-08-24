30-я годовщина Независимости: какие страны направили поздравления Украины и что пожелали

Немало зарубежных стран и партнеров поздравляют Украины с 30-й годовщиной независимости.
Сегодня, 24 августа, Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. По этому случаю США, Евросоюз Грузия и ряд других стран направили поздравления Украины.
Одним из первых с Днем Независимости Украины поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"30 лет назад Верховная Рада Украины сделала для Украины смелый выбор, взяв новый курс на независимое, демократическое и суверенное государство, основанное на европейских ценностях. За три десятилетия, прошедшие после этого исторического решения, траектория Украины в ее евроатлантическом будущем была ясна, и украинский народ может гордиться своими достижениями", — говорится в поздравлении Блинкена на сайте Госдепа.
Он заверил, что США продолжат оказывать поддержку в усилиях по "достижению евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России".
Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который 22 августа, прибыл в Украину для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях ко Дню Независимости, также оставил поздравления с праздником.
"Поздравление Украины и президенту Зеленскому по случаю 30-летия Независимости. ЕС продолжит поддерживать Украину и ее народ, опираясь на наши общие ценности. Наше Соглашение об Ассоциации призвано приблизить Украину к ЕС", — написал он.
Congratulations to Ukraine and president @ZelenskyyUa on the 30th anniversary of independence.— Charles Michel (@eucopresident) August 24, 2021
EU will continue supporting Ukraine and its people, based on our common values.
Our Association Agreement is designed to bringing Ukraine closer to the EU. #UkraineIndependenceDay
Посол Европейского Союза Матти Маасикас присоединился к поздравлениям Украине и процитировал стихотворение Тараса Шевченко на украинском языке.
"Я родом из Эстонии и я хорошо понимаю истинное значение независимости, освобождения из сетей империи. Это означает, что народ оставляет негативный опыт позади, восстанавливает свою идентичность и право решать свою судьбу. По словам Тараса Шевченко:" В доме — своя правда, и сила, и воля ". Украинский народ лучше знает, что для него лучше", — отметил посол в видеопоздравлении.
Украина также получила поздравления от президента Грузии Саломе Зурабишвили.
"Через 30 лет после провозглашения Украиной независимости я хочу пожелать президенту Зеленскому и украинскому народу очень счастливого Дня Независимости. Грузия и Украина прошли подобные дороги к свободе, и мы вместе пойдем нашим будущим путем в Европу", — написала она в Twitter.
30 years after Ukraine's Declaration of Independence, I want to wish @ZelenskyyUa and the Ukrainian people a very happy Independence Day. #Georgia and #Ukraine both went through a similar road to freedom and we will walk together on our future path toward Europe.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) August 24, 2021
Теплые поздравления Украина получила и от Литвы. МИД страны пожелал нам мира, единства и процветания и опубликовал фотографию с развернутыми флагами Литвы и Украины, развернутые вдоль лестнице.
https://t.co/xJq29T3WyU pic.twitter.com/yR5AXIG9cg— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) August 24, 2021
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичсом пожелал Украине успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность и заверил в поддержке Латвии.
Warm congratulations to all Ukrainians celebrating the 30th Anniversary of Independence, I wish success in your fight for liberty and territorial integrity. #Latvia has supported and will continue to support #Ukraine @DmytroKuleba @MFA_Ukraine #UkraineIndependenceDay— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 24, 2021
Поздравления поступили в том числе от президента Молдовы Майи Санду. "Искренние поздравления нашему соседу и партнеру Украине, президенту Зеленскому и всем украинцам, с 30-летием независимости! Мы поддерживаем вас и желаем вам мира и процветания. Счастливого Дня Независимости", — написала Санду в Twitter.
Слова приветствия прислал также министр иностранных дел Северной Македонии Буджар Османи.
Поздравляю с Днем Независимости Украины!— Bujar Osmani (@Bujar_O) August 24, 2021
Happy Independence Day Ukraine! @MFA_Ukraine @DmytroKuleba @UKRinMKD # 30thAnniversay #IndependenceDay #Ukraine pic.twitter.com/F5YqnyeR3i
"Мира, успехов и процветания" Украине пожелал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Несокрушимая свобода украинцев позволила им достойно пройти долгий и мучительный путь обретения собственной государственности. И в современных сложных условиях, когда господствуют глобальное недоверие, конкуренция и противостояние, я хочу выразить уверенность, что мудрость, благоразумие и предусмотрительность, присущие украинскому народу, помогут нашим странам сохранить традиционное взаимоуважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", — говорится в поздравлении на официальном сайте Лукашенко.
Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началось в 9:30, следить за парадом можно онлайн.