30-я годовщина Независимости: какие страны направили поздравления Украины и что пожелали

Немало зарубежных стран и партнеров поздравляют Украины с 30-й годовщиной независимости.

Сегодня, 24 августа, Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. По этому случаю США, Евросоюз Грузия и ряд других стран направили поздравления Украины.

Одним из первых с Днем Независимости Украины поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"30 лет назад Верховная Рада Украины сделала для Украины смелый выбор, взяв новый курс на независимое, демократическое и суверенное государство, основанное на европейских ценностях. За три десятилетия, прошедшие после этого исторического решения, траектория Украины в ее евроатлантическом будущем была ясна, и украинский народ может гордиться своими достижениями", — говорится в поздравлении Блинкена на сайте Госдепа.

Он заверил, что США продолжат оказывать поддержку в усилиях по "достижению евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России".

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который 22 августа, прибыл в Украину для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях ко Дню Независимости, также оставил поздравления с праздником.

"Поздравление Украины и президенту Зеленскому по случаю 30-летия Независимости. ЕС продолжит поддерживать Украину и ее народ, опираясь на наши общие ценности. Наше Соглашение об Ассоциации призвано приблизить Украину к ЕС", — написал он.

Congratulations to Ukraine and president @ZelenskyyUa on the 30th anniversary of independence.



EU will continue supporting Ukraine and its people, based on our common values.



Our Association Agreement is designed to bringing Ukraine closer to the EU. #UkraineIndependenceDay — Charles Michel (@eucopresident) August 24, 2021

Посол Европейского Союза Матти Маасикас присоединился к поздравлениям Украине и процитировал стихотворение Тараса Шевченко на украинском языке.

"Я родом из Эстонии и я хорошо понимаю истинное значение независимости, освобождения из сетей империи. Это означает, что народ оставляет негативный опыт позади, восстанавливает свою идентичность и право решать свою судьбу. По словам Тараса Шевченко:" В доме — своя правда, и сила, и воля ". Украинский народ лучше знает, что для него лучше", — отметил посол в видеопоздравлении.

Украина также получила поздравления от президента Грузии Саломе Зурабишвили.

"Через 30 лет после провозглашения Украиной независимости я хочу пожелать президенту Зеленскому и украинскому народу очень счастливого Дня Независимости. Грузия и Украина прошли подобные дороги к свободе, и мы вместе пойдем нашим будущим путем в Европу", — написала она в Twitter.

30 years after Ukraine's Declaration of Independence, I want to wish @ZelenskyyUa and the Ukrainian people a very happy Independence Day. #Georgia and #Ukraine both went through a similar road to freedom and we will walk together on our future path toward Europe. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) August 24, 2021

Теплые поздравления Украина получила и от Литвы. МИД страны пожелал нам мира, единства и процветания и опубликовал фотографию с развернутыми флагами Литвы и Украины, развернутые вдоль лестнице.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичсом пожелал Украине успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность и заверил в поддержке Латвии.

Warm congratulations to all Ukrainians celebrating the 30th Anniversary of Independence, I wish success in your fight for liberty and territorial integrity. #Latvia has supported and will continue to support #Ukraine @DmytroKuleba @MFA_Ukraine #UkraineIndependenceDay — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 24, 2021

Поздравления поступили в том числе от президента Молдовы Майи Санду. "Искренние поздравления нашему соседу и партнеру Украине, президенту Зеленскому и всем украинцам, с 30-летием независимости! Мы поддерживаем вас и желаем вам мира и процветания. Счастливого Дня Независимости", — написала Санду в Twitter.

Слова приветствия прислал также министр иностранных дел Северной Македонии Буджар Османи.

"Мира, успехов и процветания" Украине пожелал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Несокрушимая свобода украинцев позволила им достойно пройти долгий и мучительный путь обретения собственной государственности. И в современных сложных условиях, когда господствуют глобальное недоверие, конкуренция и противостояние, я хочу выразить уверенность, что мудрость, благоразумие и предусмотрительность, присущие украинскому народу, помогут нашим странам сохранить традиционное взаимоуважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", — говорится в поздравлении на официальном сайте Лукашенко.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началось в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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