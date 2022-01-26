300 "Джавелинов" из 79 тонн помощи в области безопасности для ВСУ: что было в третьей партии помощи США

300 "Джавелинов" из 79 тонн помощи в области безопасности для ВСУ: что было в третьей партии помощи США

Соединенные Штаты поддерживают Украину.

В Украину из США прибыло 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Об этомсообщает посольство США в Киеве в сообщении в Facebook.

Это лишь часть из 79 тонн помощи в области безопасности для Вооруженных Сил Украины.

Вечером в аэропорт "Борисполь" прибыла третья партия из пакета помощи на сумму 200 миллионов долларов, принятого президентом Джо Байденом.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину, и мы будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Напомним:

22 января, в Украину прибыла первая партия американского летального оружия, в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января — вторая часть военной помощи Соединенных Штатов — это более 80 тонн оружия для украинской армии.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что военная помощь Украине от стран-партнеров не будет прекращаться.

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