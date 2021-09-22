$ 300 млн помощи Украине и новые санкции против РФ: в США одобрили поправки в оборонный бюджет

$ 300 млн помощи Украине и новые санкции против РФ: в США одобрили поправки в оборонный бюджет

Cеред предложений конгрессменов — санкции против "Северного потока-2" и использование титана из Украины.

Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что среди предложений конгрессменов — санкции против "Северного потока-2", использование титана из Украины, а также новые санкции против России и российских олигархов, чиновников и медийных лиц. Также законопроект предусматривает предоставление 300 млн долларов помощи Украине на безопасность, а также предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО — в Польше, Румынии и Балтийских странах.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2"

Комитет Палаты представителей одобрил две поправки, касающиеся "Северного потока-2".

первая — президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода.

вторая — требует от руководителей Пентагона и Госдепа подать детальный отчет о финансовых преимуществах от запуска газопровода для России и о рисках от деятельности "Северного потока-2" для Украины, европейских партнеров и НАТО.

ТИТАН ИЗ УКРАИНЫ

Поправка предлагает усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты. По мнению законодателей, это должно быть стратегическим приоритетом отношений Украины и США. В поправке говорится, что титан необходим для обронно-промышленной базы Соединенных Штатов.

САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ

Комитет по правилам одобрил несколько поправок, направленных на противодействие России.

одна из них предлагает запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках (санкции за вмешательство в выборы в США).

другая требует определить у Белого дома, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.

В список санкций включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу “Газпрома” Алексея Миллера и главу “Роснефти” Игоря Сечина, российских пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариту Симонян, а также ряд других влиятельных российских чиновников и лиц.

Одобрение поправок означает, что их добавили к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022. Далее этот проект должна одобрить Палата представителей Соединенных Штатов. Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после подписания президентом США.

Напомним:

Посол Украины Оксана Маркарова отметила, что США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ. Кроме того, эта помощь будет расширяться. США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны.

в противостоянии агрессии РФ. Кроме того, эта помощь будет расширяться. США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны. После встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление лидеров. Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

"Не только на словах, но уже и на деле" - Ермак о готовности США помочь Украине

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