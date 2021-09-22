$ 300 млн помощи Украине и новые санкции против РФ: в США одобрили поправки в оборонный бюджет

Cеред предложений конгрессменов — санкции против "Северного потока-2" и использование титана из Украины.
Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год.
Об этом в среду, 22 сентября, сообщает "Голос Америки".
Отмечается, что среди предложений конгрессменов — санкции против "Северного потока-2", использование титана из Украины, а также новые санкции против России и российских олигархов, чиновников и медийных лиц. Также законопроект предусматривает предоставление 300 млн долларов помощи Украине на безопасность, а также предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО — в Польше, Румынии и Балтийских странах.
"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2"
Комитет Палаты представителей одобрил две поправки, касающиеся "Северного потока-2".
- первая — президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода.
- вторая — требует от руководителей Пентагона и Госдепа подать детальный отчет о финансовых преимуществах от запуска газопровода для России и о рисках от деятельности "Северного потока-2" для Украины, европейских партнеров и НАТО.
ТИТАН ИЗ УКРАИНЫ
Поправка предлагает усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты. По мнению законодателей, это должно быть стратегическим приоритетом отношений Украины и США. В поправке говорится, что титан необходим для обронно-промышленной базы Соединенных Штатов.
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
Комитет по правилам одобрил несколько поправок, направленных на противодействие России.
- одна из них предлагает запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках (санкции за вмешательство в выборы в США).
- другая требует определить у Белого дома, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.
В список санкций включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу “Газпрома” Алексея Миллера и главу “Роснефти” Игоря Сечина, российских пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариту Симонян, а также ряд других влиятельных российских чиновников и лиц.
Одобрение поправок означает, что их добавили к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022. Далее этот проект должна одобрить Палата представителей Соединенных Штатов. Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после подписания президентом США.
Напомним:
- Посол Украины Оксана Маркарова отметила, что США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ. Кроме того, эта помощь будет расширяться. США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны.
- После встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление лидеров. Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.