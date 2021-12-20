32 страницы подозрения Петру Порошенко в госизмене: полный текст

В документе говорится о правонарушении "в ущерб суверенитету и экономической безопасности Украины".

В понедельник, 20 декабря, в Сети был опубликован полный текст подозрения, предъявленного пятому президенту Украины и действующему народному депутату от партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко относительно так называемого "угольного дела".

Документ объемом в 32 страницы появился в Telegram-канале "Украинской правды".

В подозрении, в частности, говорится, что Петр Порошенко совершил уголовное правонарушение "в ущерб суверенитету, экономической безопасности Украины в виде предоставления иностранному государству или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также в другом содействии деятельности террористической организации, совершенному за предварительным сговором группой лиц”.

Напомним, что бывшему главе государства объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, ранее следователи ГБР пытались передать подозрение по всем домашним и рабочим адресам, где зарегистрирован Порошенко. Также была попытка вручить документ ему лично, но он скрылся от следователей.

"В связи с невозможностью вручения письменного сообщения о подозрении лично он был вручен способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом (направлен по месту жительства, регистрации, а также по месту работы)", — сообщили впоследствии в пресс-службе ГБР.

Также Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемом "угольном госизмене".

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