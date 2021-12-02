36 стран ОБСЕ в Стокгольме поддержали идею мониторинга границы Украины с Россией

Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил страны-участницы ОБСЕ за поддержку их инициативы.

В Стокгольме 36 стран-участниц ОБСЕ поддержали Украину по поводу мониторинга государственной границы между РФ и Украиной.

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время пленарной сессии министерского совета ОБСЕ в Стокгольме.

"Я хотел бы поблагодарить 36 стран-участниц за присоединение к Украине в принятии проекта решения Совета министров ОБСЕ относительно наблюдения за украинско-российской государственной границей. Мои слова благодарности также тем государствам-участникам, которые выразили свою поддержку Украине в своих заявлениях сегодня" — отметил министр.

Напомним, ранее Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен сообщал о нестабильной ситуации в сфере безопасности на Донбассе.

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