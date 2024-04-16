4 отдельных законопроекта: спикер Джонсон представил планы помощи Украине, Израилю, Тайваню и нацбезопасности

План состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, позволяющую процесс внесения поправок.

Спикер Майк Джонсон обнародовал свой план передачи иностранной помощи через Палату представителей, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

Об этом пишет The Hill.

Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии в понедельник после нескольких месяцев отложения любых решений по политически острой теме.

По словам двух законодателей от Республиканской партии на встрече, план состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, позволяющую процесс внесения поправок.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам одного из законодателей Республиканской партии, будет включать в себя запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи и конвертируемые кредиты для гуманитарной помощи. облегчение.

Однако текущий план не содержит никаких положений о границе, по словам представителя Республиканской партии Кевина Герна, что может вызвать оппозицию среди жестких консерваторов, утверждающих, что любая помощь Украине должна совмещаться с законодательством для разрешения ситуации на южной границе.

"Сейчас нет", — сказал Герн журналистам, когда его спросили, включает ли текущий план охрану границы.

Ранее стало известно, что голосование в Палате представителей США по помощи Украине состоится не раньше середины апреля, а возможно и позже. Спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчения оппозиции со стороны республиканцев.

Военная помощь США для Украины иссякла еще в конце 2023 года. В октябре прошлого года Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов, из которых более 61 миллиарда долларов предусматривается для Украины, в основном для закупки оружия у США.

Остальные средства из пакета предусматривались для Израиля, для помощи Азиатско-Тихоокеанскому региону, гуманитарных мероприятий в секторе Газа и т.д. Впрочем, запрос не одобрили из-за политических споров.

Издание ABC News сообщило, что лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер заявил, что в Конгрессе США "достигли консенсус" для быстрого оказания помощи Украине и Израилю.

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