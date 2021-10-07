40 миллиардов дополнительных поступлений в госбюджет будут потрачены на медицину и "социалку", — Леся Забуранная

40 миллиардов дополнительных поступлений в госбюджет будут потрачены на медицину и "социалку", — Леся Забуранная

Бюджетный комитет Верховной Рады на заседании 6 октября рекомендовал включить в законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2021 год 17 социальных поправок, а также согласовал выделение средств для больниц "Охматдет" и "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины".

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Леся Забуранная.

По словам депутата, законопроект о внесении изменений в бюджет на текущий год позволит направить на социальную защиту населения и строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов почти 40 млрд грн., Полученных за счет перевыполнения плана поступлений в госбюджет.

"Это, в частности, увеличение финансирования субсидий — на 12 млрд грн., выплаты денежного обеспечения военнослужащих — на 3,8 млрд грн., финансирование больниц, где лечат пациентов с COVID-19, — 2 млрд грн. Будут увеличены также субвенции местным бюджетам на строительство и модернизацию объектов социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры — всего на 4 млрд грн. Предусмотрено также финансирование жилья для внутренне перемещенных лиц, ремонта коммунальных и государственных дорог, погашение долгов по зарплате шахтерам государственных шахт", — сообщила Леся Забуранная.

Глава подкомитета отметила, что к законопроекту было подано более 600 поправок, однако парламентский комитет рекомендовал включить в текст закона лишь 17 из них — касающихся социальных проектов.

Кроме этого, Леся Забуранная сообщила, что бюджетный комитет согласовал Министерству финансов перераспределение средств в рамках финансирования строительства и модернизации некоторых медицинских учреждений.

"Детская больница "Охматдет" сможет приобрести оборудование для реанимационного отделения новорожденных, а также заменить изношенное кухонное и хозяйственное оборудование в пищеблоке. На эти цели мы нашли почти 25 миллионов гривен", — отметила она.

Дополнительных 128 миллионов гривен будут направлены на завершение реконструкции больницы "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины".

"Благодаря этому, в медицинском учреждении откроются новые стационарные отделения, четыре современных операционных, реанимационное отделение и отделение интенсивной терапии, ангио-катетеризационное отделение, отделение радиологии и заработают вспомогательные подразделения, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием", — отметила Леся Забуранная.

Депутат также отметила, что деньги на эти цели удалось найти за счет уменьшения финансирования других программ, которые по разным причинам не успеют в полной мере выполнить в текущем году.

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