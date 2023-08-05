42 страны мира противостоят попыткам России подменить международное право террором — Зеленский

Международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен.

На международном саммите в Саудовской Аравии, где идет встреча советников лидеров государств по украинской Формуле мира, представители 42 стран мира противостоят попыткам России подменить международное право ракетным террором.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в субботу, 5 августа.

“Различные континенты, разные политические подходы к глобальным делам. Но всех объединяет приоритет международного права. И именно для этого Украина предложила Формулу мира. Ибо международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен”, — подчеркнул украинский лидер, комментируя ход саммита в Саудовской Аравии.

По его словам, на полях встречи в Джидде также проходят двусторонние переговоры с партнерами.

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“Благодарю нашу делегацию за эту работу: консолидация мира – это одна из главных задач. Чем больше будет консолидация мира ради восстановления справедливого мира, тем быстрее будет положен конец бомбам, ракетам, которыми Москва хочет подменить нормы международного права”, — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что 5 августа во время работы этого саммита произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. "Кинжалы", "калибры". Били по "Мотор Сичи" и по нашей Хмельнитчине. Часть ракет сбита”, — сообщил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все эти российские ракетные атаки ничего не дадут врагу, и нам удастся защитить свободу для Украины.

“Международное право России не удастся подменить террором, кризисами или любым запугиванием. Буквально каждая неделя придает мировую действительно силу для защиты нормальной жизни”, — заметил он.

Президент также поблагодарил Германию и Литву за новые пакеты оборонной и безопасности помощи и отметил, что на следующей неделе ожидаются новые решения по поддержке Украины западными партнерами.

"Украина в этой войне победит. Мир в этой войне восторжествует. Правда, в этой войне победит. Главное, чтобы мы все в Украине и в мире, кто ценит нормальную жизнь, работали на сто процентов без какой-либо остановки ради победы. Наше единство, наше умение наращивать силу, а также умение возвращать войну туда, откуда она пришла. Именно это для России наиболее ощутимо”, — резюмировал Зеленский.

Напомним, в Саудовской Аравии начался мирный саммит по Украине. Во время него чиновники примерно из 40 стран, за исключением РФ, будут говорить о вариантах прекращения вторжения России в Украину.

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