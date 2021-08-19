"44 государства и организации": Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы

По его словам, независимо от уровня представленности, эти страны становятся учредителями Крымской платформы как государства.

Глава МИД Украины сообщил, что на первом саммите Крымской платформы согласовали присутствие 44 государства и организации, из них — 14 глав государств, правительств и ЕС.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга по "Крымской платформы" в четверг, 19 августа, пишет "Украинская правда".

"Объявляю полный состав участников учредительного саммита" Крымской платформы ". Вы увидите, какая титаническая дипломатическая работа была проведена за все полтора года. Мы начинали с одного документа на нескольких страницах, который описывал концепцию Крымской платформы", — отметил он.

Так, 23 августа учредителями Крымской платформы станут 44 государства и международные организации. Это 14 глав государств, правительств и ЕС.

На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия, а также президент Евросовета.

На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.

Два государства будут представлены на уровне глав парламентов — Швейцария и Чехия.

14 государств будут представлены на уровне министров иностранных дел — Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Два государства будут представлены министрами обороны — Великобритания и Португалия.

США будут представлены личным посланником президента, членом правительства, министром транспорта.

Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД.

Европейскую комиссию представлять вице-президент, НАТО — заместитель генсекретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь и ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.

Семь государств будут представлены на уровне послов — это Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

"В целом — 44 иностранные делегации. Вместе с Украиной — 45 участников", — резюмировал Кулеба, подчеркнув, что независимо от уровня представленности, эти страны становятся учредителями Крымской платформы как государства.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что инициатива Крымской платформы будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности. В частности будут затронуты вопросы милитаризации Крыма в целом.

Новости мира: что обсуждали в рамках форума экспертов Крымской платформы

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