50 000 грн за рождение ребенка: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выплату 50 тыс. грн в случае рождения ребенка и вводит новые виды помощи для семей с детьми.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Новый закон устанавливает ряд видов государственной помощи семьям с детьми, включая выплаты на беременность и роды, в случае рождения, для ухода, а также специальные программы.

Основные виды пособий на детей и их размер

Помощь при рождении ребенка: фиксированная сумма 50 тыс. грн назначается на каждого рожденного ребенка одному из родителей или опекуну. Для оформления требуется заявление и свидетельство о рождении.

Помощь на беременность и роды: женщины, не имеющие страхового стажа, будут получать 7 000 грн ежемесячно.

«Пакет малюка»: предоставляется в натуральной форме или денежной компенсацией (на выбор). Получить его можно с 36 недели беременности (не позднее трех месяцев после рождения ребенка).

Новые ежемесячные выплаты на детей, привязанные к занятости родителей

Помощь по уходу до года: 7 000 грн ежемесячно (увеличивается на 50% для детей с инвалидностью).

" еЯсла»: выплата 8000 грн ежемесячно для тех, кто вышел на полный рабочий день после достижения ребенком одного года, действует до трех лет (увеличивается для детей с инвалидностью).

«еСадок»: выплата 8000 грн ежемесячно назначается для от трех до шести лет (до семи — для детей с особыми потребностями) при условии полной занятости матери или законного представителя.

Кроме того, в 2026 году первоклассники получат «пакет школяра» на сумму 5 000 грн для приобретения необходимых принадлежностей, одежды и обуви.

Все новые денежные выплаты вступают в силу с 1 января 2026 года, а их конкретный размер ежегодно будет утверждаться законом о государственном бюджете Украины.

Напомним, 5 ноября Верховная Рада приняла закон, который предусматривает повышение размера государственной поддержки семей с детьми с 1 января 2026 года. Выплата при рождении ребенка возрастет до 50 тыс. грн. Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты: 7 000 грн на уход за ребенком до одного года и 8 000 грн по программе «еЯсла» для детей в возрасте от 1 до 3 лет.