"50-100 тысяч за некоторые отставки": Разумков прокомментировал слухи о возможных взятках нардепам за их голоса

Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам.
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал антикоррупционные органы проверить слухи о том, что якобы голоса нардепов за некоторые отставки мол пытаются купить. По словам Разумкова, он не совсем понимает, кто может вести такие разговоры, но эти слухи вредят деятельности и имиджа Верховной Рады.
Об этом спикер парламента сообщил во время Согласительного совета, в который присоединился онлайн из-за заболевания COVID-19.
"Мы сегодня много слышим слухов, много сплетен, видим много информации в средствах массовой информации ... Существуют какие-то разговоры, кто кому предлагает 50, 70, 100 000 за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры. Но это точно отрицательно влияет на деятельность и имидж Верховной Рады Украины", — подчеркнул Дмитрий Разумков.
Глава ВРУ уточнил, что сделает официальное обращение в соответствующие органы. Он выразил надежду, что правоохранители опровергнут слухи, поскольку считает, что эта информация не соответствует действительности.
"Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности, но я хотел бы обратиться к антикоррупционных органов, чтобы они все же взяли эту информацию, проработали и, надеюсь, опровергли те данные, которые мы сегодня с вами видим", — сказал Разумков .
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