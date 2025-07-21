"50-дневный рывок" Запада: министр обороны Британии сделает важное заявление по Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили / © Сайт президента Украины

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Министр обороны Великобритании Джон Хили во время встречи в формате «Рамштайн» 21 июля призовет к «50-дневному рывку» по вооружению Украины, чтобы заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом пишет The Telegraph.

Издание отметило, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «очень жесткие» пошлины против России в случае ее несогласия прекратить огонь в течение 50 дней — то есть до 2 сентября. Американский лидер также объявил о намерении продать «самое современное» вооружение НАТО, которое впоследствии может быть передано Украине.

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На заседании Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн») 21 июля Хили планирует поддержать инициативу Трампа и пообещать, что Британия «сделает все от нее зависящее для ее успеха, чтобы усилить непосредственную оборону Украины».

«Параллельно с этим, США начали отсчет — 50 дней, чтобы Путин согласился на мир, или столкнулся с сокрушительными экономическими санкциями. Как участники Контактной группы по обороне Украины, мы также должны действовать и сделать «50-дневный рывок» для вооружения Украины на поле боя и принуждения Путина к переговорам«, — заявит Хили, призывая западных союзников к более активной поддержке.

Ожидается, что на «Рамштайне» будут озвучены новые обязательства по поддержке Украины — в частности, Германия и Великобритания договорятся о закупке дополнительных ракет для ПВО за немецкие 170 млн евро.

К слову, накануне Bloomberg проинформировало, что Великобритания может присоединиться к Германии в закупке американского оружия для его передачи Украине.

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Напомним, 14 июля Трамп пригрозил России — если она в течение 50 дней не заключит с Украиной мирное соглашение, США введут тарифы в 100% против стран-покупателей российской нефти. Речь идет о Китае, Индии и Бразилии.