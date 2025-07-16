50-дневный ультиматум для Путина: сенаторы взволнованы, что "фюрер" выиграет от этого решения

Дональд Трамп. / © Associated Press

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50-дневный ультиматум президента США Дональда Трампа по поводу введения «жестких» тарифов на Россию, если она не прекратит войну в Украине, даст Владимиру Путину больше времени для получения преимущества на поле боя.

Об этом заявляют два американских сенатора - республиканец с Том Тиллис и демократ Джин Шахин, пишет Sky News.

Они предупредили, что такой перерыв может дать Путину пора захватить еще больше украинской территории.

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"50-дневная пауза меня беспокоит. Путин может попытаться использовать эти 50 дней, чтобы выиграть войну или иметь лучшие позиции для переговоров по мирному соглашению после того, как он совершит убийства и потенциально завоюет больше территорий", - подчеркнул Том Тиллис.

Заметим, сам Трамп высмеял идею о том, что 50 дней дают Путину слишком много времени, а президент США предположил, что он может действовать быстрее, если не увидит признаков того, что его российский коллега предпринимает шаги для прекращения конфликта.

Напомним, президент США выступил с жестким ультиматумом для властей РФ. Он пригрозил ввести не менее 100-процентных пошлин против главных торговых партнеров России, если "фюрер" не согласится на мирные переговоры в течение 50 дней.

Трамп не считает, что 50-дневный срок, который он дал фюреру РФ для согласования на мир, это слишком долго. Если же РФ откажется от мира после этого срока, "будет очень плохо".

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