50-дневный ультиматум и поставка оружия в Украину: у Путина отреагировали на последние заявления Трампа

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле заявляют, что считают очень серьезными последние заявления президента США Дональда Трампа. В частности, о поставках вооружения и Patriot для Украины и 50-дневном ультиматуме.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Администрации "фюрера" нужно время для анализа, подчеркнул Песков. По его словам, "если Путин считает необходимым, то он прокомментирует заявления президента США".

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"Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда Путин считает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Я не хотел бы забегать вперед. Давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам", - высказался он.

Также Песков нагло заявил, мол, Москва сохраняет готовность к третьему раунду переговоров и якобы ждет предложения Киева.

Не удержался представитель Кремля, чтобы не прокомментировать договоренности США, НАТО и ЕС о поставках оружия Украине. Он цинично отмечает, что якобы это "сигнал к продолжению войны, а не к миру".

Напомним, Дональд Трамп меняет курс по Украине. Он заявил, что США будут продавать оружие Украине, а другие страны НАТО будут оплачивать счета, хотя детали по суммам, типам вооружения и срокам были мизерными. Он упомянул о полных ракетных системах Patriot, а Рютте добавил о «ракетах и боеприпасах».

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Известно, что США готовят оружейный пакет на $10 миллиардов. Это первая вооруженная партия в рамках новой инициативы администрации Белого дома, которую Соединенные Штаты планируют реализовать союзникам по НАТО. Источник Axios говорит, что конечная цель поставок – усиление обороноспособности Украины.