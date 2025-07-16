50 дней для Путина: Трамп удивил ответом, много это или мало

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что 50-дневный срок, который он дал "фюреру" РФ для согласования на мир, это слишком долго.

Об этом он сказал журналистам во время общения на территории Белого дома, пишет Sky News .

Да, президент подчеркнул, что не думает, что "50 дней – это очень долго". Если же РФ откажется от мира после этого срока, "будет очень плохо".

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"Может быть даже раньше", – заинтриговал Трамп.

Кроме того, действующий американский президент в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он "втянул нас в войну".

Напомним, Дональд Трамп заявил, что разочарован диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, добавил, что отношения с диктатором еще не закончил. Да, глава Белого дома дал России новый дедлайн . По его словам, если РФ не заключит с Украиной соглашение за 50 дней, он наложит вторичные санкции, которые ударят по бюджету страны-агрессорки.

По информации WP, есть по меньшей мере три причины, почему Трамп наконец решил усилить давление на Путина. В частности, по информации собеседников издания, американский президент считал, что Путин не уважает его, притворяясь готовностью к миру, но игнорируя призыв к прекращению огня.

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Дата публикации 16:12, 14.07.25 Количество просмотров 595 Почему Трамп резко передумал и забросал Украину оружием? Бригадный генерал из США раскрыл тайные планы