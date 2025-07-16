50 дней карт-бланша: как заявление Трампа открыло двери агрессии России

Дональд Трамп / © Associated Press

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Пока в США ведутся политические разговоры о «50 днях до решений» и обсуждается, кто сильнее — Тор или Супермен, действительно ситуация критическая. В столице Украины раздаются взрывы, даже когда в Киеве находится советник Белого дома Кит Келлог. Россия восприняла заявления Дональда Трампа не как сдерживание, а как разрешение: атаковать можно, времени достаточно.

Об этом сообщил политолог Несвитайлов Максим в эфире «Киев 24».

«Первый транш ПВО США — это Кит Келлог», — иронизируют политики, намекая на безрезультатность американских инициатив.

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Эксперт говорят прямо: эти 50 дней — фактический карт-бланш для российской агрессии.

«А после этого Трамп скажет, что он ничего не обещал. И вернется в старую риторику», — прогнозирует Несвитайлов.

На фоне политических игр — никаких реальных изменений, а Мелания, как ее окрестили в студии, остается «слонярой» в не помогающей комнате. Украина продолжает держать оборону в условиях неопределенности со стороны ключевого союзника.

Напомним, недавно издание Bild написало, что Россия вроде бы готовит новое масштабное наступление на вторую половину лета. Однако в украинском ЦПИ это опровергли, объяснив, что оккупанты пытаются наступать в целом еще с прошлого года, но «новых наступлений», как таковых, нет.

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В свою очередь Axios со ссылкой на источники проинформировал, что Путин во время телефонного разговора с Трампом 3 июля заявил, что в течение следующих 60 дней планирует активизировать усилия по захвату украинских территорий в админграницы, где Россия уже имеет значительное присутствие.