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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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50 дней карт-бланша: как заявление Трампа открыло двери агрессии России

В Вашингтоне говорят о 50 днях, а в Москве действуют на фронте и в небе над Киевом. Чем обернется такая «пауза»?

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Пока в США ведутся политические разговоры о «50 днях до решений» и обсуждается, кто сильнее — Тор или Супермен, действительно ситуация критическая. В столице Украины раздаются взрывы, даже когда в Киеве находится советник Белого дома Кит Келлог. Россия восприняла заявления Дональда Трампа не как сдерживание, а как разрешение: атаковать можно, времени достаточно.

Об этом сообщил политолог Несвитайлов Максим в эфире «Киев 24».

«Первый транш ПВО США — это Кит Келлог», — иронизируют политики, намекая на безрезультатность американских инициатив.

Эксперт говорят прямо: эти 50 дней — фактический карт-бланш для российской агрессии.

«А после этого Трамп скажет, что он ничего не обещал. И вернется в старую риторику», — прогнозирует Несвитайлов.

На фоне политических игр — никаких реальных изменений, а Мелания, как ее окрестили в студии, остается «слонярой» в не помогающей комнате. Украина продолжает держать оборону в условиях неопределенности со стороны ключевого союзника.

Напомним, недавно издание Bild написало, что Россия вроде бы готовит новое масштабное наступление на вторую половину лета. Однако в украинском ЦПИ это опровергли, объяснив, что оккупанты пытаются наступать в целом еще с прошлого года, но «новых наступлений», как таковых, нет.

В свою очередь Axios со ссылкой на источники проинформировал, что Путин во время телефонного разговора с Трампом 3 июля заявил, что в течение следующих 60 дней планирует активизировать усилия по захвату украинских территорий в админграницы, где Россия уже имеет значительное присутствие.

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