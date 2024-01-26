50 миллиардов для Украины: Шмыгаль заявил о согласии всех 27 стран ЕС

Украина ожидает, что Евросоюз 1 февраля утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки государства в 50 млрд евро. Предварительно все 27 стран-членов ЕС соглашаются поддержать программу.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства.

Помощь от ЕС

Шмыгаль рассказал, что для полного финансирования всех приоритетных выплат госбюджета правительство продолжает активную работу по привлечению средств от партнеров и союзников. Как отметил премьер, 1 февраля вся страна ожидает, что ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины в 50 млрд евро.

"Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу", — сказал глава правительства.

Он сообщил, что в 2024 году ожидается, что ЕС сможет предоставить Украине финансовую помощь примерно на уровне 2023 года.

"Для покрытия дефицита украинского бюджета нам важно было бы привлечь около 18 млрд. евро от Евросоюза", — отметил Шмыгаль.

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Помощь от США

Он также рассказал, что на этой неделе был проведен разговор с министером финансов США Джанет Йеллен. Первоочередным вопросом являлся пакет финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов.

"Администрация президента Байдена намерена предоставить Украине в этом году 11,8 миллиарда долларов бюджетной поддержки. Ожидаем позитивного решения американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время", — сказал украинский премьер.

Еще одним важным решением от Вашингтона, по словам Шмыгаля, является одобрение Комитетом иностранных дел Сената США законопроекта, который позволит конфисковать российские активы и передать их на усиление стойкости и восстановление Украины. Глава правительства сказал, что украинские власти делают все возможное, чтобы этот механизм начал работу уже в 2024 году и в США, и в других странах.

Напомним, накануне глава МИД Финляндии Элина Валтонен сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан согласился снять вето по поводу предоставления Украине 50 млрд евро помощи от ЕС.

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