50 миллиардов для Украины: в Европарламенте сделали важный шаг

Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о многолетней программе финансовой помощи для Украины в размере 50 млрд евро.

Об этом сообщила депутат Европарламента Виола фон Крамон.

"Комитет по иностранным делам Европейского парламента единый в поддержке Украины. Мы только что одобрили Ukraine Facility, финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на следующие годы", – говорится в заявлении депутата.

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Фон Крамон также заверила, что на пленарном заседании на следующей неделе в Страсбурге весь Европарламент снова будет солидарен с Украиной.

Напомним, в начале февраля на заседании Евросовета все 27 государств договорились о предоставлении финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро.

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