50 стран-участниц МАГАТЭ выступили с совместным заявлением по ЗАЭС: призвали РФ прекратить ядерный шантаж

Полсотни государств-участников Генеральной конференции МАГАТЭ призвали Россию немедленно прекратить все действия против ядерных объектов и на ядерных объектах в Украине для того, чтобы украинские компетентные органы смогли восстановить полный контроль над ними.

50 стран-участниц 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ выступили с совместным заявлением, призвав Россию немедленно прекратить какие-либо вмешательства на украинских атомных площадках.

С коллективным заявлением выступил глава делегации Канады, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Подписанты заявления подчеркнули, что именно захват Запорожской АЭС российскими войсками является коренной причиной угроз Украины для ядерной безопасности и физической защиты. Что касается самой станции, то она должна продолжать работать, и непременно в энергосети Украины.

"Мы напоминаем, что риски ядерных инцидентов будут оставаться высокими пока Российская Федерация присутствует на площадке Запорожской АЭС. Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотъемлемая часть украинской энергетической системы", – говорится в заявлении.

Также участники конференции отметили, что "любые сфальсифицированные референдумы, проведенные РФ в пределах международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее".

Участники конференции призвали Россию прекратить подвергать опасности весь мир и отметили, что "с нетерпением" ожидают создания защитной зоны ядерной безопасности и физической защиты на ЗАЭС.

"Мы снова призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить все действия против ядерных объектов и на ядерных объектах в Украине для того, чтобы украинские компетентные органы смогли восстановить полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации, а также для того, чтобы МАГАТЭ безопасно и в полном объеме осуществляла свою деятельность по проверке гарантий в Украине", – говорится в совместном заявлении.

Напомним, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции работает, но вынужден согласовывать свои действия с оккупантами.

В ходе 66-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что от имени своей страны будет призывать МАГАТЭ исключить Россию из перечня своих участников, если ее войска не покинут Запорожскую АЭС.

В четверг, 29 сентября, в рамках 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ анонсировало поставки Украине новой партии оборудования из-за вероятности ядерной катастрофы.

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