500 дней войны: перед лицом огромных трудностей народ Украины вдохновляет мир — Блинкен

Пятьсот дней назад, 24 февраля 2022 года, российское правительство начало полномасштабное вторжение в Украину.

Пока Кремль пытается подчинить Украину, захватить ее землю, свергнуть ее демократически избранное правительство, дух народа Украины остается несокрушимым, а Соединенные Штаты остаются приверженными помощи Украине защитить себя и отстроить свое будущее.

Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкен, которое цитирует пресс-служба Государственного департамента США

«Ежедневно народ Украины демонстрирует свою стойкость и единство в защите от жестоких, непрекращающихся нападений Москвы. Перед лицом огромного труда народ Украины вдохновляет мир, напоминая нам о важности соблюдения принципов Устава ООН», — говорится в сообщении.

«Российское правительство остается единственным препятствием для справедливого и продолжительного мира в Украине. Соединенные Штаты будут продолжать накладывать серьезные расходы на российское правительство из-за санкций, экспортного контроля и других мер, которые повлияют на способность Кремля вести войну, и мы будем продолжать способствовать привлечению к ответственности за нарушение международного права. Мы будем поддерживать Украину — вместе с нашими союзниками и партнерами — столько, сколько потребуется, оказывая безопасной, экономической и другой помощи Украине, чтобы Украина могла продолжать защищать себя и занимать сильнейшую позицию за столом переговоров, когда приходит время», — резюмировал Блинкен.

Напомним, что ранее в Минобороны Британии прокомментировали 500-й день войны.

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