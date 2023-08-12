58 стран поддерживают формулу мира Зеленского – Ермак

Состоялась пятая встреча с представителями иностранных дипучреждений по реализации формулы мира Владимира Зеленского.

Уже 58 стран поддерживают Украину.

Об этом заявил в сообщении в Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, на предварительной встрече было 43 представителя государств.

«Впоследствии расскажу детали. Работаем», – говорится в сообщении.

Напомним, что формула мира Владимира Зеленского построена на ключевых принципах Устава ООН и международного права, а также уважении суверенитета и территориальной целостности стран в пределах их международно признанных границ.

Отметим, что в Джидде, Саудовская Аравия, 5 августа состоялась вторая встреча на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам мира на основе формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. ТСН.ua сообщили детали встречи.

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