58-й обмен военнопленными: домой вернулись украинцы, которые были "приговорены" РФ к пожизненному заключению (фото)

Среди уволенных — 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Координационный штаб провел 58-й обмен военнопленными. Домой вернулись еще 95 защитников Украины.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в сообщении в социальных сетях.

В результате работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины Владимира Зеленского из вражеского плена сегодня удалось освободить еще 95 украинских защитников.

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются многие украинцы, получившие так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессорки и "осужденные": 28 к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

"Выражаем также глубокую благодарность за помощь и разностороннюю поддержку организации обмена Объединенным Арабским Эмиратам", — говорится в сообщении.

Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.

Наши ребята защищали Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Киевщину, Харьковщину, Черниговщину, Херсонщину.

Среди уволенных — 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Обмен пленными: домой вернули еще 95 защитников (10 фото)

Многие из наших освобожденных ребят имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

Это 58-й по счету обмен, организованный Координационным штабом. В результате нашей работы по вражеской неволе освобождены уже 3767 человек.

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Напомним, что все родственники и близкие военнопленных или незаконно лишенных свободы гражданские могут зарегистрироваться в Личном кабинете Координационного штаба для передачи и получения всей необходимой информации.

Напомним, 18 октября в Украину вернули 501 погибшего военного. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

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