8 сценариев завершения войны: хакеры слили переписку главы Сбербанка РФ

Заморозка — самый вероятный сценарий: слита секретная аналитика россиян / © ТСН.ua

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Хакерская группа Black8Mirror 25 августа опубликовала скриншоты аналитической записки «Сценарии достижения мира в конфликте Россия — Украина», которую якобы написал глава правления российского государственного «Сбербанка» Герман Греф.

В Black8Mirror утверждают, что именно Герман Греф присылает аналитику. Имя того, кому посылают, пока не разглашают, но утверждают, что оба участника переписки по уровню своего влияния входят в топ-50 в России.

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Российское издание Агентство проанализировало записку и выделило в ней 8 вероятных сценариев завершения войны в Украине.

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Первый — решающее военное преимущество РФ.

Вероятность такого результата в ближайшие 12-24 месяцев Греф оценивает в 7%. В этот сценарий входит полный контроль над оккупированными регионами.

Предпосылкой такого результата называется вторая волна мобилизации в РФ не менее 300-500 тысяч человек.

«Без этого численность для масштабного наступления недостижима. Текущие 80 тыс. контрактников в квартал при потерях 20-25 тыс. в месяц… не дают наращивание», — говорится в документе.

В то же время в Кремле опасаются, что мобилизация — «главный социальный риск для России». Авторы пишут, что опросы уже фиксируют падение рейтинга Путина, и он завышен из-за «спирали молчания», а мобилизация может снизить его еще больше.

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Второй сценарий — мир на условиях России

Сценарий потери Украиной западной поддержки, при котором Россия получает «замороженные территории», снятие части санкций и гарантии невступления Украины в НАТО в слитном документе россияне оценивают в 12% на горизонте 12-18 месяцев. Оценку авторы объяснили тем, что нужно совпадение сразу трех факторов — обвала поддержки США, энергетического кризиса в Европе и кризиса в Украине.

Третий — замороженный конфликт с частичным снятием санкций

Этот вариант авторы называют наиболее вероятным сценарием (32% на горизонте 6-12 месяцев).

Он предусматривает заморозку по линии фронта, часть санкций снимается и НАТО остается закрытым для Украины.

«Максимальная вероятность, что совпадают интересы всех ключевых игроков: Трамп хочет „deal“ к midterms, Россия хочет зафиксировать территории, Европа хочет стабильность, электорат США хочет закончить», — говорится в документе.

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Четвертый. «Корейская заморозка» без формального соглашения

Сценарий стабилизации фронта, но сохранение войны юридически — его оценили в 22% в ближайшие пол-полтора года. Высокая вероятность объясняется тем, что «обе стороны слишком слабы для победы, но слишком сильны для поражения».

Пятый — затяжная война еще 2-3 года

Вероятность продолжения войны с текущей интенсивностью оценивается в 15%.

Шестой — мир на компромиссных условиях

Вероятность заключения договора со взаимными уступками авторы оценивают в 5% в ближайшие 12-24 месяцев. Этот сценарий требует политической трансформации, к которой ни одна сторона не готова.

Седьмой — мир на условиях Украины

Речь идет о возвращении России к границам 2014 или 1991 года, вступлении Украины в НАТО и выплате репараций Россией.

Его россияне самоуверенно оценили в 2%: «Сценарий требует черного лебедя, которого на горизонте не видно», — говорится в документе.

Восьмой — черные лебеди

В документе рассматриваются варианты ядерной эскалации, «нового Чернобыля», столкновения России и НАТО, «дворцового переворота» в России, конституционного кризиса в Украине, возвращения к войне в Иране, прорыва в области II-дронов. Вероятность черного лебедя авторы оценивают в 5%.

«Агентство» указало на то, что в документе есть «косвенный признак достоверности». В записке говорится: «Прогноз снижения ставки до 12–13% к концу 2026 года дает горизонт облегчения». В феврале Греф говорил, что 12% — предполагаемый порог возобновления инвестиционного роста.

Напомним, что 25 августа в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

На фоне этого визита США попросили Украину приостановить удары для безопасности Рэтклиффа.

Также в Москву прибыл представитель Ватикана Пол Ричард Галлахер и впервые за пять лет встретился с Лавровым.

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