86 дней обороняли Мариуполь: домой из российского плена вернулись 34 военнослужащих "Азова"

В плену остаются еще около 900 азовцев.

В Украину из российского плена вернулись 34 военнослужащих "Азова".

Об этом заявил командир 12-й отдельной бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко.

Эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли из территории "Азовстали" и провели в плену два с половиной года. Благодаря бойцам Мариупольского гарнизона Украина выдержала первый удар весной 2022 года.

"Я поздравляю вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами", — заявил Прокопенко.

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Благодарю президента Украины, а также представителей МВД, СБУ, ГУР и Ассоциации семей защитников Азовстали за основательную работу над возвращением пленных азовцев домой. в процесс лиц на всех уровнях", – говорится в сообщении.

В российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова".

"Наша общая задача — вернуть каждого", — подчеркнул Прокопенко.

Заметим, что это – 58-й обмен военнопленными: домой вернулись украинцы, которые были "приговорены" РФ к пожизненному заключению.

Напомним, 18 октября в Украину вернули 501 погибшего военного. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

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