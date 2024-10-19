95 украинских защитников вернулись из плена (фото)

Президент поблагодарил команду, которая помогла вернуть украинцев.
95 наших людей снова дома. Воины, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в соцсетях.
Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем находящимся в российской неволе.
"Благодарю команду, которая занимается поиском и освобождением пленных. Делаем все, чтобы вытащить всех наших, кого удерживает Россия. Благодарность воинам, пополняющим обменный фонд, и всем помогающим партнерам", — говорится в сообщении.
Напомним, 18 октября в Украину вернули 501 погибшего военного. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.
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