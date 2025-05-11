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"А что Путин? Боится? Увидим": Ермак прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с РФ
Сначала – прекращение огня Россией, а потом «все остальное», написал руководитель ОП.
Президент Украины Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы война закончилась, и будет ждать кремлевского главу Владимира Путина 15 мая в Турции.
Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«А что Путин? Боится? Увидим», — завершил свое сообщение руководитель ОП.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил ранее, что ожидает от прекращения огня со стороны РФ от 12 мая. И лично будет ждать президента России в Турции для переговоров. Он также выразил надежду, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут прекратить атаковать Украину.
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