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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"А что Путин? Боится? Увидим": Ермак прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с РФ

Сначала – прекращение огня Россией, а потом «все остальное», написал руководитель ОП.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"А что Путин? Боится? Увидим": Ермак прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с РФ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы война закончилась, и будет ждать кремлевского главу Владимира Путина 15 мая в Турции.

Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«А что Путин? Боится? Увидим», — завершил свое сообщение руководитель ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил ранее, что ожидает от прекращения огня со стороны РФ от 12 мая. И лично будет ждать президента России в Турции для переговоров. Он также выразил надежду, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут прекратить атаковать Украину.

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