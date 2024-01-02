"А какой из нас толк": вице-спикер ВР Корниенко ответил, будут ли мобилизовать нардепов

По мнению Корниенко, в том, чтобы украинский парламент не работал, больше всего заинтересована именно Россия.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал, что в соответствии с новым громким законопроектом о мобилизации нардепы и в дальнейшем будут освобождены от призыва в армию.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Так Ким (Виталий Ким, глава Николаевской ОГА, — ред.) же сказал вчера – какой из нас толк?", – попытался отшутиться Корниенко.

На вопрос, что мобилизация депутатов, вероятно, сможет снять социальное напряжение, он объяснил, что кому нужно принимать законы, важные для государства.

"Есть ответ такой скучный законодательно-конституционный – больше некому будет тогда голосовать и принимать законы, бюджет, в частности. И это точно будет мешать побеждать, функционированию государства. Другой ответ – такой более морально нравственный", – говорит вицеспикер ВР.

По мнению Корниенко, если бы депутаты, их семьи, окружение меньше демонстрировали бы такое поведение, за которое можно осуждать в обществе, то этот вопрос меньше возникал бы.

Вицеспикер считает справедливым применить к депутатам те же подходы, что и к обычным гражданам, ведь у каждого есть дети, кто имеет инвалидность.

"Ну это же справедливо должно быть, правильно – у кого есть дети, кто-то инвалид, кто-то за пределами возраста. Окажется, что можно призвать 200 человек. Ну, это даже батальон не будет. А есть аргумент, который не понравится людям – а платить больше придется. Сейчас депутат получает на руки около 80 тысяч, а будет получать больше 100, если будет воевать", – сказал Корниенко.

Он уверен, что слухи о необходимости мобилизации нардепов разгоняют российская пропаганда, ведь "россиянам максимально выгодно, чтобы не было рабочего парламента".

В то же время Корниенко призвал нардепов овладеть какими-то военными навыками и базовыми знаниями по такмеду, потому что "проблемы с северным соседом могут закончиться гораздо позже", чем каденция нынешнего состава Совета.

Ранее сообщалось, что среди депутатов на фронте находились Роман Костенко, Сергей Рудык, Роман Лозинский и Михаил Забродский.

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