"А кто это?": Зеленский ответил на вопрос о "призыве" предводителей ОРДЛО отвести ВСУ

"А кто это?": Зеленский ответил на вопрос о "призыве" предводителей ОРДЛО отвести ВСУ

Зеленский также подчеркнул, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ.

Украина не будет рассматривать "просьбу главарей боевиков" отвести украинские войска с контролируемых территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом президент Украины сказал 22 февраля во время пресс-конференции по результатам встречи со своим эстонским коллегой Аларом Карисом.

На вопрос журналистки, будет ли Украина реагировать на "просьбу главарей ОРДЛО" отвести ВСУ, Зеленский ответил: "А кто это? Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это".

Также президент заявил, что не верит в широкомасштабную войну России против Украины, но в случае, если это произойдет, сказал, что в стране будет введено военное положение.

Стоит отметить, что боевики так называемой "ЛНР" пригрозили Украине войной, если та не выведет свои войска со всей территории Луганской области.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Следует отметить, что весь цивилизованный мир осудил признание Кремлем ОРДЛО, которое является прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

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