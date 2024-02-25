"А можно говорить с глухим человеком?": Зеленский – о возможности переговоров с Путиным

Вести переговоры с Путиным – все равно, что говорить с глухим.

Об этом заявил проезидент Украины Владимир Зеленский на прессконференции 25 февраля, отвечая на вопрос журналиста ABC News о том, что, может, стоит начать говорить с Путиным, поскольку "кажется оружия достаточно, только чтобы поддерживать нынешнее состояние, а не выиграть, тем более, що в ноябре будут выборы в США".

"А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопросы в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что он проиграл эту войну и что это была большая ошибка. Или Украина проиграет в этой войне? Я уверен, что нет. Труднее всего было 24 два года назад... У нас нет альтернативы, у нас нет возможности проиграть", – заявил президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Пресс-конференция Президента Зеленского — ОНЛАЙН. 25 февраля 2024 года .

Напомним, новоназначенный Главком ВСУ Александр Сырский назвал, чего не хватает Украине для того, чтобы выиграть войну против РФ. "Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива. Устойчивости и силы духа у нас хватает, нам не хватает поддержки – боеприпасов и техники", – подчеркнул Сырский.

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