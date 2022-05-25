"А не пошли бы вы на*уй, долбо*бы, бл*ть?": Арестович обратился к странам, предлагающим Украине сдать территории

"А не пошли бы вы на*уй, долбо*бы, бл*ть?": Арестович обратился к странам, предлагающим Украине сдать территории

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович с нецензурной бранью обратился к странам Запада, предлагающим Украине отказаться от части своих территорий ради мира в Европе.

Арестович подчеркнул, что "никогда такого не будет".

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 25 мая.

"Они (российские войска – ред) давят на фронте, усиливают давление. Возможно, идет возвращение к попыткам снова наступать на Киев, Чернигов и Сумы и при этом – "диалог мира". Зачем эта вилочка делается? Это как раз для их вот этих блеющих союзников, которые будут говорить: "Да погодите, вот Кремль стремится к миру. Это Киев не хочет. Давайте нажмем на него. Все же совершенно понятно, России нужна, господи, делов-то, Запорожская и Херсонская области. А дальше – все, "мир, труд, май" и новое мирное соглашение в Европе. И украинцы должны умерить свои аппетиты. Мы видим, что даже в американской прессе это разместили там New York Times. И на этом мы обязательно установим всеобъемлющий мир в Европе, и будем business as usual. И преодолеем страшную продовольственную опасность", – рассказал Арестович, имея в виду страны Запада.

Он подчеркнул, что Украина никогда не согласится пожертвовать своими территориями.

"Я сейчас перейду на мат, потому что я сегодня страшно злой, глядя на все это. А не пошли бы вы на*уй, долбо*бы, бл*ть, с такими предложениями, бл*ть? Немножко поторговать украинской территорией – вообще ох*рели что ли? У нас кровь, у нас дети умирают, солдаты, блин, пехота снаряды останавливает своими телами, блин. А они нам рассказывают, как пожертвовать территориями. Выкусите, бл*ть, никогда такого не будет", – заявил советник главы ОП.

Напомним, 25 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами Украине предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира.

Не готовы к тому, что Россия проиграет - кто из врагов давит на Западе Украине

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