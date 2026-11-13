«А почему мы должны спрашивать Россию?» Каллас резко ответила Москве по поводу переговоров об Украине

Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что именно она вместе с председателем Европейского совета может представлять Европу во время переговоров с Россией по урегулированию войны против Украины.

Об этом Каллас сказала на саммите Европейского политического сообщества, сообщает Европейская правда.

Реклама

По словам дипломатки, принципы представительства Евросоюза на переговорах по безопасности были согласованы еще в 2024 году, когда назначали нынешних руководителей европейских институций. Согласно договорам ЕС, представлять блок в этой сфере должны председатель Европейского совета Антониу Кошта и высокий представитель по иностранным делам, которым сейчас является сама Каллас.

Реклама

«Что касается европейской безопасности, то договоры очень-очень конкретны: это Антониу Кошта, а также высокий представитель и вице-президент, представляющие Европу в вопросах безопасности», — пояснила она.

В то же время, Каллас отметила, что главы государств и правительств Евросоюза могут пересмотреть договоренности и определить других представителей. Однако, по ее словам, поиск общей позиции по этому вопросу может быть непростым.

Отдельно дипломат отреагировала на возможное недовольство Москвы ее кандидатурой. Она убеждена, что Россия не должна оказывать никакого влияния на то, кого избирает Европейский Союз для представительства своих интересов.

«Почему это должно быть нашей проблемой — то, что россияне говорят о наших представителях? Разве мы высказываемся по поводу их представителей? Я имею в виду, что у каждого должна быть возможность выбирать своих представителей», — заявила Каллас.

Реклама

Она также напомнила, что основы европейского зодчества безопасности уже определены международными документами. Среди них — Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия и Будапештский меморандум. Россия также соглашалась с соответствующими принципами, однако не выполняет взятые на себя обязательства.

«Проблема заключается только в том, что Россия не следует этим соглашениям. Поэтому сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить, чтобы Россия действительно выполняла свои обязательства», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что ближайшие недели станут решающими для понимания того, действительно ли Россия готова к завершению войны против Украины.

Мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны перехватить инициативу, разработать собственный мирный план, определить будущую архитектуру безопасности и начать диалог с Россией.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров