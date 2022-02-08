"А вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?": Путин манипулирует последствиями принятия Украины в НАТО

Путин озвучил последствия принятия Украины в НАТО, по его мнению.
Если Украина вступит в НАТО, то может начаться военный конфликт с участием Альянса.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Путин обратился к французскому журналисту, задавшему ему вопрос: "Представьте, что Украина — член НАТО. Пятая статья североатлантического договора не отменена. Наоборот, господин Байден сказал, что пятая статья — абсолютный императив. И будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация с НАТО. Я хочу вас спросить, а вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Ну ведь так оно и будет. Наша обеспокоенность продиктовано и вопросами с общеевропейской безопасностью".
Напомним, что пятая статья Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов Альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.
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