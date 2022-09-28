"Абхазию с карты не стереть": Лукашенко признал оккупированную территорию Грузии и нарвался на критику властей

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 28 сентября побывал с визитом в Абхазии – оккупированной Россией территории Грузии. Там он фактически признал независимость самопровозглашенной республики.

Самопровозглашенный президент Беларуси также признал, что совершил визит в Абхазию после встречи наконуне с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило белорусское информагентство БЕЛТА.

Так, Лукашенко сказал, что перед поездкой в Абхазию обсуждал проблемы самопровозглашенной республики с Путиным.

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"Мы много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать", – заявил самопровозглашенный лидер РБ.

Он также прокомментировал цель своего визита на оккупированную Россией грузинскую территорию.

"Люди здесь святые. Не для лести вам говорю: святые! Я это помню с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения", – сказал Лукашенко.

Реакция Грузии

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили осудили визит белорусского диктатора в Абхазию.

"Категорически осуждаю "визит" Александра Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию и его встречу с российским оккупационным режимом. Этот шаг нарушает закон Грузии по оккупированным территориям и противоречит международному законодательству, а также двусторонним отношениям между нашими странами", — написал Гарибашвили.

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Зурабишвили также осудила визит Лукашенко.

"Это недопустимое нарушение закона Грузии по поводу оккупированных территорий и принципов наших двусторонних отношений и международного права", – говорится в заявлении президента Грузии.

Напомним, эксперт оценил, ищет ли Лукашенко отступные пути в контексте помощи России в войне против Украины.

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