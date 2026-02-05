Абонемент на свободу: как чиновники, пойманные на коррупции, мгновенно находят десятки миллионов на залоги

Почему фигуранты дела «Мидас» и других схем оказались на свободе / © ТСН

В среду, 4 февраля, за бывшего главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, подозреваемого во взяточничестве и контрабанде, был внесен залог.

ТСН.ua решил напомнить последние громкие коррупционные дела, когда фигуранты выходили на свободу под залог.

Коррупция в ГПСУ

В конце января этого года НАБУ и САП разоблачили бывшего главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко и других должностных лиц службы на схеме с незаконной переправкой сигарет в ЕС под дипломатическим прикрытием.

Вместе с Дейнеком «погорели»:

начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

Вчера за экс-глау Госпогранслужбы внесли залог 10 миллионов гривен.

Сергей Дейнеко

По информации паблика «Bankova Mail», при фигуранте этого дела, эксначальника отдела пограничной службы «Соломоново» Александра Марущака также внесли залог — 2 млн грн. Местный журналист Виталий Глагола утверждает, что, по его данным, залога пока не внесли.

Александр Марущак уже являлся фигурантом наших журналистских расследований. Он владеет роскошными поместьями и дорогими авто. В прошлом году он заплатил СБУ 358 тысяч долларов, чтобы замять уголовное дело и компромат о личной жизни.

© ТСН

Операция «Мидас»

Едва ли не самой громкой за прошлый год стала операция «Мидас», разоблачившая масштабные коррупционные схемы в украинской энергетике. 10 ноября 2025 года работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, бывшего министра энергетики, и экс-министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Впоследствии стало известно, что Миндич покинул Украину за несколько часов до этого.

Сам Галущенко несколько недель назад на заседании следственной комиссии заявил, что имеет статус свидетеля по делу «Мидас».

Герман Галущенко / © скриншот с видео

В то же время бывший вице-премьер Алексей Чернышев, которому инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в «Энергоатоме», уже получил меру пресечения.

ВАКС определил для Чернышева меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в размере 51 600 000 грн.

Алексей Чернышев

Журналисты получили информацию от правоохранителей, что залог за Чернышева уплатили два физических лица — по 30 млн грн и 21,6 млн грн. По словам журналиста Михаила Ткача, залог за Чернышева внесли такие «ноунеймы» Андрей Процик и Ирина Федорович.

Также залог был внесен за подозреваемого в участии в коррупционной схеме Игоря Фурсенко, который на записях НАБУ фигурирует как «Решик», называют главным бухгалтером «бек-офиса» по легализации средств. За него заплатили 95 млн. грн. По данным журналистов «Суспильного», средства 24 ноября уплатила частная компания «Варус Синерджи», уставный капитал которой составляет всего 100 тысяч гривен.

Игорь Фурсенко / © Telegram / Схемы

Экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, фигурирующий на пленках под псевдо «Рокет», получил меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 126 млн грн залога. Информации в открытом доступе, которую эту за Миронюка заплатили, мы пока не нашли. Однако, можем предположить, что вряд ли чиновник такого уровня не найдет этой суммы, чтобы не «греть нары» в СИЗО.

Игорь Миронюк / © Центр противодействия коррупции

Юле — волю. За 33 млн грн

13 января НАБУ и САП сообщили, что руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады предлагал взятки нардепам из других фракций, чтобы те голосовали за «нужные» законопроекты. Впоследствии стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко. Она получила подозрение.

Сама политик назвала обыски «политическим давлением».

Прокуроры обратились в суд с просьбой определить залог в размере 50 млн. грн. и обязать Тимошенко носить электронный браслет. Однако судья остановился на сумме 33 миллионов.

Юлия Тимошенко на суде / © Getty Images

По информации «Суспильного», залог по частям в течение 20-23 января внесли 10 физических лиц, платежами от 180 тысяч до 8 миллионов гривен.

Откупиться от государственной измены: история Нестора Шуфрича

Народному депутату Нестору Шуфричу от запрещенной партии «ОПЗЖ», подозреваемого в государственной измене, 13 января этого года изменили меру пресечения на возможность выйти под залог более чем в 33 млн грн.

Главком напомнил, что Шуфрич, даже по меркам последней официальной декларации за 2020 год, считался долларовым миллионером. Только наличными политик сохранял $2,45 млн, 2 млн евро и 5,8 млн грн.

Нестор Шуфрич в зале суда

Операция «Чистый город»: земельная коррупция в Киеве

В феврале 2025 года НАБУ и САП провели операцию «Чистый город» по разоблачению причастных столичных чиновников к коррупции в земельной и бюджетной сферах Киева. Правоохранители обнаружили незаконно выведенную землю в центре Киева на 11,6 млн грн, а также предотвратили дальнейший захват участков на 83,7 млн грн.

Почти все фигуранты быстро вышли на свободу:

Елена Марченко (депутат Киевсовета) — залог 50 млн грн.

Михаил Терентьев (председатель земельной комиссии) — залог около 19,98 млн грн. Впоследствии суд смягчил ему меру пресечения, уменьшив сумму залога до 17,78 млн. Недавно Терентьев «засветился» на заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения Юлии Тимошенко.

Петр Оленич (заммэра Киева) — залог 15 млн грн. Оленич жаловался, что для внесения залога родственникам пришлось набрать кредитов.

Еще один фигурант дела и так называемый «смотрящий» за Киевом Денис Комарницкий уехал в Европу.

Дело Татьяны Крупы (Хмельницкая МСЭК)

В сентябре 2025-го бывшую главу МСЭК Хмельницкой области Татьяну Крупу, подозреваемую в коррупции, разрешили освободить из-под стражи. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения на залог в размере 20 миллионов гривен.

После выхода из СИЗО Крупа задекларировала новый Porsche, драгоценность и кучу наличных денег.

Напомним, что у ее семьи нашли лишь наличными почти $6 млн в разных валютах.

Кроме того, около 50 прокуроров Хмельнитчины во главе с областным прокурором оформили инвалидность. Вероятно, им это удалось сделать с помощью коррупционной схемы Татьяны Крупы в МСЭК.

Коррупция на закупке дронов и РЭБ

За народного депутата Алексея Кузнецова, подозреваемого по делу о коррупции при закупке дронов и средств РЭБ, был внесен залог.

За него заплатили залог в размере восьми миллионов гривен. Прокуроры просили залог в размере 30 миллионов гривен.

Напомним, депутат от «Слуги Народа» Алексей Кузнецов фигурирует в громком деле о коррупции, связанном с закупкой дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

При руководителе ГП «Леса Украины» внесли залог, уменьшенный в 10 раз

В июле 2025 года ГБР вручило генеральному директору ГП «Леса Украины» Юрию Болоховцу подозрение в незаконном обогащении более чем на 7 миллионов 900 тысяч гривен.

Болоховцу сообщили о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Однако Печерский райсуд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога почти 91 миллион гривен. Высший антикоррупционный суд снизил залог с 90 до 9 млн грн

По информации «Слово и дело», эти 9 млн грн внесли в сентябре и Болоховец вышел из следственного изолятора.

Юрий Болоховец

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Позор! КТО ПОЗАРИЛСЯ на украинский Лес и рубит бабки? Фамилии во власти! Хапуга.UA

Дело экс-заместителя главы ОП Андрея Смирнова

Бывший заместитель Ермака Андрей Смирнов подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупных размерах. Он был заместителем председателя ОП с 10 сентября 2019-го по 29 марта 2024 года.

В мае 2025 года за Смирнова внесли 18 миллионов гривен залога и он вышел на свободу.