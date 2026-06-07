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Абрамович тайно приезжал в Зеленский, а затем увез Путину послание — детали от FT
Financial Times опубликовала детали тайной миссии Абрамовича в Киев, а затем в Москву.
Президент Владимир Зеленский с помощью российского олигарха Романа Абрамовича якобы передал Путину послание о мирных переговорах.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
По информации источников, президент Украины в мае пригласил в Киев экс-владельца «Челси» в неудачной попытке убедить Владимира Путина провести прямые мирные переговоры.
По словам источников, глава государства попросил Абрамовича передать российскому диктатору сообщения о готовности встретиться на первом двустороннем саммите.
В FT предполагают, что таким образом Украина хотела продемонстрировать серьезность своих намерений по поводу прямых мирных переговоров с Россией, даже несмотря на то, что США, стремящиеся выступить посредниками в прекращении огня, заняты войной на Ближнем Востоке.
Киев надеется, что успех в остановке российского наступления и нанесении ущерба с помощью дальних авиаударов вглубь вражеской линии придаст импульс немедленному прекращению огня.
Однако Путин по-прежнему уверен, что преимущество России в ресурсах в конце концов сломит сопротивление Украины и не проявляет интереса к встрече с Зеленским.
В пятницу Путин подтвердил, что 21 мая он встретился с «одним из представителей российских деловых кругов» и «этим, скажем так, коллегой», и сказал ему, что не видит смысла встречаться с Зеленским.
В издании напомнили, что Абрамович выступал посредником по переговорам между Россией и Украиной с первых недель войны. Олигарх принял участие в посредничестве в раунде переговоров в Стамбуле. Абрамович якобы также помог заключить соглашение, гарантирующее экспорт украинского зерна через Черное море.
По информации FT, роль Абрамовича стала менее заметной с тех пор, как Россия начала прямые переговоры с США в прошлом году. Однако он по-прежнему якобы участвует в обмене пленными и других двусторонних переговорах с Украиной.
«Он нужен, потому что он единственный россиянин, которого они (украинцы — ред.) терпят. Он ладит со всеми», — сказал один из источников издания.
Источники FT отмечают, что президент Зеленский продолжает настаивать на саммите с Путиным, несмотря на то, что усилия США по достижению мирного соглашения зашли в тупик.
«Я не думаю, что что-то существенное произойдет к концу лета», — сказал мужчина, близкий к Зеленскому, добавив, что Вашингтон сосредоточен на Иране, а Москва еще не осознала, что ей не удастся захватить часть Донбасса этим летом.
Абрамович якобы сказал своему окружению после визита в Киев, что украинский лидер «думает, что может решить все проблемы с помощью магии своей личной харизмы на встрече лидеров».
«Абрамович называет стремление Зеленского „конкурсом капитанов“, по аналогии с КВН, в котором украинский президент появлялся до того, как занялся политикой», — говорится в статье.
«Путин совсем не заинтересован в этом. И на Трамп это тоже бездействует. Но Зеленский полностью зациклен на этом», — добавил источник.
Что известно о таинственной «миссии» Абрамовича
Напомним, российский диктатор Путин на своем Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что в конце мая ему позвонил по телефону «один из представителей российских бизнес-кругов» и сообщил, что его пригласили в Киев.
Путин утверждает, что эта встреча прошла 21 мая. Диктатор пожаловался, что 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельску. Напомним, что российская пропаганда утверждает, что в результате удара погибли студенты, а не российские оккупанты.
В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что бизнесменом, который, по версии диктатора Путина, встретился на днях в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, является российский миллиардер Роман Абрамович.