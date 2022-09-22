"Абсолютная деморализация Путина": у Зеленского назвали несколько причин мобилизации в России

Объявленная в России "частичная" мобилизация свидетельствует о больших потерях оккупантов на фронте, деморализации после контрнаступления ВСУ на Харьковщине и абсолютной деморализации самого диктатора Владимира Путина.

Сами же россияне искренне боятся Украину и не хотят идти воевать.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "24 каналу".

"Они откровенно и искренне боятся Украину и не хотят сюда идти", – сказал он.

Подоляк отметил, что в РФ на самом деле происходит обычная мобилизация, а не "частичная", как утверждают тамошние власти. Эта мобилизация свидетельствует о том, что:

Российские войска имеют огромные потери на фронтах, а контрактная армия не справляется с войной в Украине;

России нужно как-то компенсировать потери, ведь ее очень пугает контрнаступление ВСУ;

России необходимо лично втянуть в войну многих "кричавших патриотов", мол, "у нас есть "Искандеры", которыми мы кого-нибудь поставим на колени" и "захватим Украину за три дня".

"По состоянию на сегодняшний день имеем абсолютную деморализацию после контрнаступления в Харькове и абсолютную деморализацию самого Путина в Самарканде (на саммите ШОС – ред.), где он увидел, что уже является аутсайдером и к нему есть отвратительное отношение у других лидеров", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Россия устроила мобилизацию также, чтобы отвлечь внимание от всех своих проблем, которых накопилось немало. Они особенно больно бьют именно по репутации Путина.

Напомним, по оценкам украинского генерала Михаила Забродского, результат "частичной" мобилизации россиян Украина может ощутить на фронте не раньше декабря 2022 года.

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