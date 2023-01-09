"Абсолютная фикция": в ОП рассказали, как Россия пытается оправдаться за геноцид против Украины

Подоляк подчеркнул, что именно РФ разрушила весь восток Украины и продолжает убивать наших граждан.

Россия пытается оправдать геноцид, однако все ее аргументы являются фикцией.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что война в Украине полностью организована Россией, ведь именно Москва вторглась на чужую территорию в 2014 году и повторно это сделала в 2022 году.

"РФ масштабно ракетами обстреливает Украину. РФ массово убивает гражданское население. РФ разрушила весь восток Украины. Все остальное, чем РФ пытается оправдать геноцид, – абсолютная фикция", – отметил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк объяснил, почему Путин начал вторжение именно зимой 2022-го. Также он заявил, что после победы в войне Украины и развала России Беларусь быстро сменит курс на евроинтеграцию.

Кроме того, Подоляк откровенно рассказал, как проходили переговоры между Украиной и Россией.

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