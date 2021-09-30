"Абсолютная глупость и вымысел коллективного Запада": Лукашенко о вхождении Беларуси в состав России

"Абсолютная глупость и вымысел коллективного Запада": Лукашенко о вхождении Беларуси в состав России

По его словам, такой вопрос повестки дня не стоит вообще.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко считает идею вхождения Беларуси в состав Российской Федерации выдумкой коллективного Запада.

Об этом он заявил в интервью CNN.

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"Это — абсолютная глупость. Мы с Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного. Такой вопрос повестки дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада", — заявил Лукашенко.

Напомним:

Александр Лукашенко 9 сентября встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году уже в пятый раз. Переговоры в Кремле продолжались более трех часов без участия министров.

с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году уже в пятый раз. Переговоры в Кремле продолжались более трех часов без участия министров. По результатам встречи политики согласовали 28 программ для двух стран — то есть так называемую "дорожную карту по развитию и углублению интеграции". Прежде всего, в экономической сфере. Речь шла о создании единого финансового рынка. А еще договорились о поставках природного газа и формировании единого оборонного пространства.

— то есть так называемую "дорожную карту по развитию и углублению интеграции". Прежде всего, в экономической сфере. Речь шла о создании единого финансового рынка. А еще договорились о поставках природного газа и формировании единого оборонного пространства. Несмотря на заключенные договоренности, Лукашенко продолжает отрицать полное поглощение Беларуси Россией, но заявил, что сделают это мгновенно, как только почувствуют запросы людей.

Встреча Лукашенко и Путина: как политики договаривались о полной интеграции

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