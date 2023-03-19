"Абсолютно безосновательные ожидания": изменится ли позиция Китая в позитивную для Украины сторону

Украинский дипломат считает, что ничего хорошего от Китая надеяться не стоит – Пекин будет поддерживать РФ.

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву может свидетельствовать об укреплении российско-китайского сотрудничества. Поэтому каких-либо позитивных изменений для Украины в позиции Пекина по поводу российско-украинской войны ждать не стоит.

Такое мнение высказал украинский дипломат, заместитель главы МИД Украины (2004-2005 гг.), посол Украины в США (2006-2010 гг.), посол Украины во Франции (2014-2020 гг.) Олег Шамшур, сообщает FREEДОМ.

"Ожидания, что позиция Китая изменится в положительную или, по крайней мере, приемлемую для нас и наших партнеров сторону, абсолютно безосновательна", — считает дипломат.

По его мнению, Путин и Си Цзиньпин могут обсуждать вопросы поддержки России Китаем в обходе санкций, а также поставки РФ оружия или предоставление возможностей для производства вооружений в России.

По словам дипломата, Китаю важно продемонстрировать, что его значение в международной политике выросло. Поэтому на встрече будут говорить и о китайских предложениях, касающихся мира в Украине.

"Но, как мы видим, все эти предложения выгодны только одной стороне — России и Китаю", — подытожил Олег Шамшур.

Напомним, в Кремле сообщили, что Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта. После этого Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский объяснил ажиотаж вокруг визита лидера Китая в Москву.

Экс-советник по национальной безопасности США Джон Болтон назвал главный интерес Пекина в войне РФ против Украины.

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