Абсолютно безответственно: Байден прокомментировал передачу российского ядерного оружия в Беларусь

Президент США Джо Байден повторил, что Россия "совершенно безответственно" передает ядерное оружие в Беларусь.
Об этом пишет Sky News.
Выступая во время отъезда в Филадельфию, он сказал журналистам: "Я комментировал это много раз – это совершенно безответственно".
На вопрос, облегчит ли Украине вступление в НАТО, он ответил: «Нет. Потому что они должны отвечать одинаковым стандартам. Так что я не собираюсь упрощать это. Я думаю, что они сделали все, что связано с демонстрацией возможности военной координации. Но есть вся проблема системы, которую необходимо обеспечить. Или она некоррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которые выполняет каждая другая страна в НАТО? Я думаю, что это произойдет. Я думаю, это может. Но это не автоматически».
Напомним, ранее белорусский диктатор заявил, что страна начала получать российское тактическое ядерное оружие от РФ. По его словам, она втрое мощнее атомных бомб, сброшенных Соединенными Штатами на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.
По словам Лукашенко, размещение российского ядерного вооружения в Беларуси было его просьбой. Мол, для того, обеспечить безопасность страны, чтобы "ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".
Лукашенко считает, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного вооружения, если будет загнан в угол. Только от Москвы зависит, будет ли нажата эта кнопка, пригрозил он.
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