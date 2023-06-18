Абсолютно безответственно: Байден прокомментировал передачу российского ядерного оружия в Беларусь

Об этом пишет Sky News.

Выступая во время отъезда в Филадельфию, он сказал журналистам: "Я комментировал это много раз – это совершенно безответственно".

На вопрос, облегчит ли Украине вступление в НАТО, он ответил: «Нет. Потому что они должны отвечать одинаковым стандартам. Так что я не собираюсь упрощать это. Я думаю, что они сделали все, что связано с демонстрацией возможности военной координации. Но есть вся проблема системы, которую необходимо обеспечить. Или она некоррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которые выполняет каждая другая страна в НАТО? Я думаю, что это произойдет. Я думаю, это может. Но это не автоматически».

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Напомним, ранее белорусский диктатор заявил, что страна начала получать российское тактическое ядерное оружие от РФ. По его словам, она втрое мощнее атомных бомб, сброшенных Соединенными Штатами на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

По словам Лукашенко, размещение российского ядерного вооружения в Беларуси было его просьбой. Мол, для того, обеспечить безопасность страны, чтобы "ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

Лукашенко считает, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного вооружения, если будет загнан в угол. Только от Москвы зависит, будет ли нажата эта кнопка, пригрозил он.

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