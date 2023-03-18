"Абсолютно неприемлемые предложения": Пионтковский объяснил ажиотаж вокруг визита лидера Китая в Москву

Украинские СМИ слишком преувеличивают последствия для Украины визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу".

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"Мне кажется, что в украинских медиа как-то слишком болезненно воспринимается визит Си и придается ему слишком большое значение. Кто такой Си? Не первый и не последний иностранный лидер, который приедет к нам с абсолютно неприемлемыми предложениями", – считает эксперт.

Пионтковский напомнил, что 16 июня прошлого года в Киев приезжали три лидера европейских стран – Франция, Италия и Германия. Тогда СМИ писали, что они якобы предлагали Зеленскому согласиться на переговоры с РФ.

"Помним, куда их послали. И согласитесь, что резко усилилась за последние полгода поддержка со стороны Германии, Франции и Италии. И товарища Си нужно очень вежливо, соблюдая все протокольные процедуры общения с китайским императором, послать по тому же адресу. Я не понимаю, в чем ажиотаж", – отметил российский оппозиционер.

Пионтковский считает, что после визита Си Цзиньпина в Москву, одного телефонного разговора между китайским лидером и президентом Зеленским недостаточно.

"Нужно на дипломатическом уровне объяснить товарищу Си, что если он согласился быть посредником между военным преступником и государством-жертвой агрессии, то пусть он все равно вежливо ведет себя с обеими сторонами. Если он едет в Москву, то после этого – добро пожаловать в Киев. Мы его, кстати, поведем, как и Макрона, и Шольца в Бучу, в Ирпень и познакомим с "подвигами" его союзников", – советует он.

Напомним, что глава Китая в скором времени может посетить РФ. После этого Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским.

По информации издания Reuters, с Си Цзиньпином планирует вскоре поговорить президент США Джо Байден.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, будет ли Китай принуждать Украину к переговорам с РФ.

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