"Абсолютно справедливый ответ": Зеленский раскрыл детали ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию в российском Кирове и нефтяному объекту на расстоянии почти 1350 км. Операция охватила также объекты, снабжающие армию оккупанта компонентами для дронов и ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что украинские силы поразили одно из важнейших военных предприятий в Кирове. По его словам, предприятие поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники российских оккупантов, которую, в частности, используют при массированных атаках по украинским городам и громадам.

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«Спасибо воинам за меткость! Абсолютно справедливый наш ответ», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что украинские дальнобойные удары достигли нефтяного объекта на расстоянии около 1350 км.

«Наши дальнобойные санкции сработали и на расстоянии почти 1350 километров по нефтяному объекту. Были и другие поражения», — написал президент.

По его словам, продолжается операция против российской логистики, обеспечивающей оккупационную армию компонентами для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением.

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«Благодарю все подразделения нашей армии, разведок и Службы безопасности Украины, которые вовлечены в получение этих результатов», — резюмировал Зеленский.

Атака на Россию 24 июля — что известно

Напомним, в ночь на 24 июля Россия подверглась массированной атаке дронов и ракет, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге и Тверской области, а в Кирове ракета «Фламинго» поразила оборонный завод «Авитек».

Удары по Wildberries вызвали панику и отчаяние среди российских предпринимателей, которые потеряли товары и теперь боятся не рассчитаться с долгами и кредитами.

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