"Абсолютный анахронизм": в НАТО отреагировали на заявления РФ о выводе сил из Румынии и Болгарии

"Абсолютный анахронизм": в НАТО отреагировали на заявления РФ о выводе сил из Румынии и Болгарии

По словам Джоане – это возвращение к сложным периодам европейской истории.

Не России решать, где Альянс будет размещать свои силы. НАТО тоже не позволяет себе указывать, где РФ размещать или не размещать свои силы на своей территории.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в интервью румынскому порталу Digi24.

"Вопрос о размещении сил НАТО на его территории – это не вопрос для обсуждения. Работа НАТО, а также то, где и в какой конфигурации – в зависимости от потребностей безопасности – мы размещаем наши военные силы – это не дело Российской Федерации", — отметил он .

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Джоане подчеркнул, что НАТО тоже не позволяет себе указывать, где РФ размещать или не размещать собственные силы на своей территории, а угрозы, звучащие со стороны РФ – это абсолютный анахронизм.

"Это возвращение к сложным периодам европейской истории — идеи, что можно угрожать военным вторжениям соседнему европейскому государству, суверенному, независимому и демократическому. Это — настоящая "красная линия", а не та, о которой говорит руководитель дипломатии в Москве", — подчеркнул он. .

Напомним:

В предложении России по "гарантиям безопасности" говорится о выводе войск НАТО из Болгарии и Румынии. Страны присоединились к Североатлантическому союзу после 1997 года.

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