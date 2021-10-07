"Абсурд это обсуждать": в МИД Грузии отметили, что экстрадиция Саакашвили юридически недопустима

"Абсурд это обсуждать": в МИД Грузии отметили, что экстрадиция Саакашвили юридически недопустима

Глава МИД Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на отношениях двух стран.

Об экстрадиции бывшего президента страны Саакашвили в Украину не может быть и речи. Он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным пересечением границы, но и из Украины незаконно выехал.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в эфире телеканала "Рустави-2".

"Ни о какой экстрадиции речь не идет. Абсурд вообще это обсуждать", — отметил он.

По словам Залкалиани, грузинская сторона предоставила Украине всю информацию о ситуации с Саакашвили.

В то же время глава МИД Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на отношениях двух стран.

"Как выясняется, он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал", — резюмировал Залкалиани.

Напомним:

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск — он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что не помилует Михаила Саакашвили, подчеркнув, что не допустит дестабилизации в стране.

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